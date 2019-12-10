В Раде Зеленскому говорят, что "Минск" – это путь в никуда

Украина должна сосредоточиваться на сфере безопасности формате, а не на обещаниях провести выборы, говорят в парламенте. Фото: president.gov.ua

Минские соглашения остаются путем в никуда. Об этом заявили в партии "Голос" Святослава Вакарчука, комментируя "нормандскую встречу" в Париже.

"То, что мы сейчас услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда. Потому что, если вы слушали Владимира Зеленского и Владимира Путина, могло сложиться впечатление, что они были на разных мероприятиях.

Это означает, что точки зрения - абсолютно непримиримы. Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения. Они могут встречаться еще в апреле, в октябре, еще много раз, но ни к чему по Минских сделках они не придут", - сказал председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.

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Путин не зря настаивает на том, чтобы дальнейший путь разрешения конфликта в Донбассе происходил именно по Минским соглашениям и именно опираясь на закон о "особом статусе". Украина должна сосредоточиться на сфере безопасности формате, а не на обещаниях провести выборы, которые по действующему украинскому законодательству там провести невозможно, сказал нардеп.

"Мы все озвучили президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это - сухой остаток Нормандии.

Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значение. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены", - заявил в Twitter Святослав Вакарчук.

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.