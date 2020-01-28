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вторник, 28 января 2020 18:22

В Раде заявляют, что добьются увольнения связанного с Януковичем руководителя ГБР

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В Раде заявляют, что добьются увольнения связанного с Януковичем руководителя ГБР
Бабиков испугался и собирает брифинги, говорят в парламенте.

Увольнения первого заместителя исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова добьются. Об этом во вторник заявили во фракции "Голос".

В политсиле заявили, что Бабиков "выступает на брифингах вместо того, чтобы написать заявление".

Речь идет о конфликте интересов - Бабиков представлял интересы Януковича, обвиняемого в государственной измене и коррупционных преступлениях, по уголовным делам о преступлениях и убийствах участников протестов во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Этот человек не может возглавлять правоохранительную структуру, занимающуюся расследованием дел Майдана, говорят во фракции.

Также в "Голосе" заявили, что подали депутатское обращение касательно увольнения.

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"Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного.

Это создает прямую почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса. Видим, что сейчас господин Бабиков, испугавшись реальной угрозы увольнения, пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам.

Но мы продолжим добиваться выполнения законодательства Украины и его отстранении от должности заместителя председателя ГБР", - сказал народный депутат Андрей Осадчук.

Первый заместитель исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что не представлял интересов Виктора Януковича. Об этом заявил журналистам на брифинге.

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