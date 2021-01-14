В Раде взялись за запрет акустического насилия в маршрутках

Это вызвано необходимостью защитить пассажиров от трансляции навязчивых звуков против воли слушателя. Фото: pixabay.com

Комитете по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский Союз разрабатывает законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом сообщил портал Верховной Рады.

Речь идет об изменениях в закон "Об автомобильном транспорте". Инициаторами законопроекта являются депутаты из "Слуги народа", "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Голоса" и группы "Партия "За будущее".

Предлагается запретить трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров). В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

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Это вызвано необходимостью защитить пассажиров от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя.

Трансляция в салонах музыки, фильмов, радиопрограмм создает дискомфорт для многих пассажиров.

Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину, негативно влияет на соблюдение прав человека, общественное здоровье и безопасность.

Проект содержит поручение органам исполнительной власти внести изменения в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта о защите пассажиров от акустического насилия.

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