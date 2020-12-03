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четверг, 03 декабря 2020 16:40

В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят

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В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Речь идет о компромиссном варианте президентского законопроекта и рабочей группы. Фото: preisident.gov.ua

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности будет предлагать Верховной Раде принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В нем предлагаются штраф и ограничение свободы.

Об этом на заседании комитета в среду сообщил его председатель, народный депутат от "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Основной консенсус остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно, - о том, что умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 млн грн) наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тыс. грн) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Такой компромисс достигнут. Лучшего пока нет для зала , - цитирует "слугу" "Українська правда"

Речь идет о компромиссном варианте на основе президентского законопроекта №4434 и наработанного рабочую группой №4441.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, кто делали скандальное представление в КС.

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Дата
03
декабря

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