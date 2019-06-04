В Раде сегодня день импичмента

В плане работы парламента сегодня около 50 документов. Фото: unn.com.ua

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект закона о временных следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента президенту.

В зале зарегистрировались 340 народных депутатов.

Президентский законопроект об импичменте парламентарии планируют включить в повестку дня.

Всего на повестку вынесены около 50 документов. Среди них - блок законопроектов по сельской кооперации.

На рассмотрении стоит проект о повышении штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности. Парламентарии могут добавить к участникам дорожного движения людей, передвигающихся на креслах колесных.

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29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте президенту. Председатель ВР Андрей Парубий назвал инициативу главы государства переписанными нормами регламента.