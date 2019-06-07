В Раде резко поменяли риторику: неприкосновенность нужна

Народные депутаты забыли, что обещали 5 лет назад. Фото: УНІАН

Бывшие партнеры по коалиции "Блок Петра Порошенка" и "Народний фронт" считают, что отменять депутатскую неприкосновенность не надо.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

"Мне лично угрожали физической расправой. Мне и мои семье. А вы говорите: нет реальных угроз. В наших политических реалиях это очень опасно - снимать неприкосновенность", - сказала нардеп от БПП Ольга Червакова.

Член фракции "Народний фронт" Виктор Романюк заявил: "Это популизм. Абсолютно не решает ничего для нашей страны. Я категорически против снятия депутатской неприкосновенности. Это превращает депутатов на ручной механизм управления".

"Понажимай кнопки, когда в оппозиции, и посмотришь, какой прессинг будет. Во-вторых, с 8-10 коллег сняли неприкосновенность. Например, с Надежды Савченко. Сняли, ее арестовали. Мы будем не статистами, а беглыми статистами", - сказал нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка.

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В ноября 2014 года фракции "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшко, "Батьківщина" и "Самопоміч" подписали коалиционное соглашение. Подписанты декларировали отменить депутатскую неприкосновенность и принять пропорциональную систему выборов по открытым спискам.