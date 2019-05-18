Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду

17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. О выходе заявила фракция "Народний фронт".

Gazeta.ua напоминает, о чем идет речь.

Европейская Украина

Коалиция фракций "Европейская Украина" была единственной в Верховной Раде 8-го созыва. Ее создали 27 ноября 2014 года подписанием соглашения.

Участники коалиции "Европейская Украина" жмут руки в 2014 году.

Кроме "Народний фронт" туда вошли фракции "Блок Петра Порошенка" (самая большая, имеет 135 членов. - Gazeta.ua), Радикальна партія Олега Ляшко, "Батьківщина" и "Самопоміч". Последние три покинули ее в сентябре 2015 года и феврале 2016-го. Подписанты декларировали отменить депутатскую неприкосновенность и принять пропорциональную систему выборов по открытым спискам.

Что такое коалиция

Коалиция в Верховной Раде создается из фракций. В нее должны войти минимум 226 народных депутатов - большинство от конституционного состава (450). Три года назад спикер Парубий заявлял: в коалиции 234 нардепа, учитывая ряд внефракционных.

Формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента после выборов или прекращения деятельности предыдущей коалиции.

Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра. Глава государства вносит ее на рассмотрение ВР, которая назначает правительство. Министра обороны и иностранных дел - по представлению президента, остальной состав - по представлению премьера. Кандидатуры министров предлагает коалиция.

Если во фракцию входит минимум 226 нардепов, она имеет права коалиции.

Деятельность коалиции определяется Конституцией и регламентом.

За всю историю Верховной Рады коалиций было семь.

На базе "Европейской Украины" формировали два правительства - второе правительство Арсения Яценюка (декабрь 2014-го - апрель 2016 года) и правительство Владимира Гройсмана (работает с апреля 2016 года).

Роспуск парламента и досрочные выборы

Президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады если, в частности, в течение месяца не сформирована коалиция.

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявляют: коалиции фактически нет три года. В то же время, там однозначно не говорят, готов ли новый глава государства распускать парламент.

Автор: radiosvoboda.org В команде Зеленского говорят: коалиции нету давно

В это время истекает срок возможности распустить парламент. Этого нельзя делать в последние 6 месяцев полномочий ВР, то есть после 27 мая.

Могут появиться судебные иски к Парубию

Автор: radiosvoboda.org Сомнительно, что при действующем парламенте будет новое правительство, говорит Владимир Фесенко.

Возможность распустить Верховную Раду остается. Хотя теперь более рискованно и проблемно, - говорит Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

В команде Зеленского опираются на то, что коалиция фактически прекратила свое существование еще в 16-ом году, - продолжает эксперт. - Остается юридически это доказать.

Могут появиться судебные иски к Парубию. Мол, не выполняет должностные обязанности и не признавал отсутствие коалиции.

Решение о досрочных выборах зависит и от других обстоятельств. Если Верховная Рада в первую пленарную неделю работы при новом президенте пойдет на его кадровые инициативы, законопроекты, тогда вероятность уменьшится. Если же будет блокировать Зеленского, тот может пойти на роспуск.

Гройсман может уйти в отставку?

Сомнительно, что нынешний парламент создаст новую коалицию и правительство. На это 1-2%, не больше. Слышим о таком желании от "Батьківщина", попытки могут быть. С другой стороны, вряд ли в одной коалиции сойдутся сторонники Порошенко и Зеленского. А "Оппоблок" не будут. Получается, до завершения парламентских выборов правительство Гройсмана будет работать дальше. Он с новым президентом будет стабилизатором ситуации.

Какие риски от досрочных в июле?

Больших рисков от досрочных выборов для страны нет. Какая разница, выборы будут в октябре или на несколько месяцев раньше? Говорят, что в окружении Петра Алексеевича и Юлии Владимировны спокойно, а иногда даже положительно относятся к этому. Против "Народний фронт". Согласиться на досрочные может и Гройсман. Чтобы не идти на конфликт. В то же время Зеленского будут обвинять в нарушении Конституции. В 2007 году подобно обвиняли президента Ющенко, когда он распускал Верховную Раду. И что? Никаких личных последствий для Виктора Андреевича не было. Если будет политическая воля - досрочные будут. К тому же большинство избирателей это поддерживают. Те, кто голосовал за Зеленского, хотят радикальных политических изменений, в том числе и смену Верховной Рады. Считают: чем скорее, тем лучше. Есть риск, что летом на выборах активность избирателей будет не высокой. Поэтому технологически, в частности в команде Зеленского, будут думать: выгодно или нет? Когда лучше - в конце июля или в начале августа?

На выборах летом активность избирателей будет не высокой

Таким образом НФ получает "золотую карту"?

"Народний фронт" пытается заставить нового президента к переговорам. Чтобы он договаривался. Параллельно заблокировать досрочные выборы. Они к ним не готовы. Договариваться с Зеленским будет пробовать Аваков. Кто-то другой - с Порошенко, Гройсманом. В нынешнем виде самостоятельной политической перспективы в НФ нет.

Примет ли нынешний парламент новое избирательное законодательство?

Избирательный кодекс эта Верховная Рада не примет. Просто не успеют. 4000 поправок. Большинство мажоратирникив не хотят менять систему. Могут частично изменить закон о выборах народных депутатов. Например, снизить проходной барьер.

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Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября. В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 - в одномандатных округах. Выбирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить 2019-го.