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суббота, 18 мая 2019 14:31

Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду

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17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. О выходе заявила фракция "Народний фронт".

Gazeta.ua напоминает, о чем идет речь.

Европейская Украина

Коалиция фракций "Европейская Украина" была единственной в Верховной Раде 8-го созыва. Ее создали 27 ноября 2014 года подписанием соглашения.

  Участники коалиции "Европейская Украина" жмут руки в 2014 году.
Участники коалиции "Европейская Украина" жмут руки в 2014 году.

Кроме "Народний фронт" туда вошли фракции "Блок Петра Порошенка" (самая большая, имеет 135 членов. - Gazeta.ua), Радикальна партія Олега Ляшко, "Батьківщина" и "Самопоміч". Последние три покинули ее в сентябре 2015 года и феврале 2016-го. Подписанты декларировали отменить депутатскую неприкосновенность и принять пропорциональную систему выборов по открытым спискам.

Что такое коалиция

Коалиция в Верховной Раде создается из фракций. В нее должны войти минимум 226 народных депутатов - большинство от конституционного состава (450). Три года назад спикер Парубий заявлял: в коалиции 234 нардепа, учитывая ряд внефракционных.

Формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента после выборов или прекращения деятельности предыдущей коалиции.

Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра. Глава государства вносит ее на рассмотрение ВР, которая назначает правительство. Министра обороны и иностранных дел - по представлению президента, остальной состав - по представлению премьера. Кандидатуры министров предлагает коалиция.

Если во фракцию входит минимум 226 нардепов, она имеет права коалиции.

Деятельность коалиции определяется Конституцией и регламентом.

За всю историю Верховной Рады коалиций было семь.

На базе "Европейской Украины" формировали два правительства - второе правительство Арсения Яценюка (декабрь 2014-го - апрель 2016 года) и правительство Владимира Гройсмана (работает с апреля 2016 года).

Роспуск парламента и досрочные выборы

Президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады если, в частности, в течение месяца не сформирована коалиция.

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявляют: коалиции фактически нет три года. В то же время, там однозначно не говорят, готов ли новый глава государства распускать парламент.

Автор: radiosvoboda.org
  В команде Зеленского говорят: коалиции нету давно
В команде Зеленского говорят: коалиции нету давно

В это время истекает срок возможности распустить парламент. Этого нельзя делать в последние 6 месяцев полномочий ВР, то есть после 27 мая.

Могут появиться судебные иски к Парубию

Автор: radiosvoboda.org
  Сомнительно, что при действующем парламенте будет новое правительство, говорит Владимир Фесенко.
Сомнительно, что при действующем парламенте будет новое правительство, говорит Владимир Фесенко.

Возможность распустить Верховную Раду остается. Хотя теперь более рискованно и проблемно, - говорит Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

В команде Зеленского опираются на то, что коалиция фактически прекратила свое существование еще в 16-ом году, - продолжает эксперт. - Остается юридически это доказать.

Могут появиться судебные иски к Парубию. Мол, не выполняет должностные обязанности и не признавал отсутствие коалиции.

Решение о досрочных выборах зависит и от других обстоятельств. Если Верховная Рада в первую пленарную неделю работы при новом президенте пойдет на его кадровые инициативы, законопроекты, тогда вероятность уменьшится. Если же будет блокировать Зеленского, тот может пойти на роспуск.

Гройсман может уйти в отставку?

Сомнительно, что нынешний парламент создаст новую коалицию и правительство. На это 1-2%, не больше. Слышим о таком желании от "Батьківщина", попытки могут быть. С другой стороны, вряд ли в одной коалиции сойдутся сторонники Порошенко и Зеленского. А "Оппоблок" не будут. Получается, до завершения парламентских выборов правительство Гройсмана будет работать дальше. Он с новым президентом будет стабилизатором ситуации.

Какие риски от досрочных в июле?

Больших рисков от досрочных выборов для страны нет. Какая разница, выборы будут в октябре или на несколько месяцев раньше? Говорят, что в окружении Петра Алексеевича и Юлии Владимировны спокойно, а иногда даже положительно относятся к этому. Против "Народний фронт". Согласиться на досрочные может и Гройсман. Чтобы не идти на конфликт.

В то же время Зеленского будут обвинять в нарушении Конституции. В 2007 году подобно обвиняли президента Ющенко, когда он распускал Верховную Раду. И что? Никаких личных последствий для Виктора Андреевича не было. Если будет политическая воля - досрочные будут. К тому же большинство избирателей это поддерживают. Те, кто голосовал за Зеленского, хотят радикальных политических изменений, в том числе и смену Верховной Рады. Считают: чем скорее, тем лучше.

Есть риск, что летом на выборах активность избирателей будет не высокой. Поэтому технологически, в частности в команде Зеленского, будут думать: выгодно или нет? Когда лучше - в конце июля или в начале августа?

На выборах летом активность избирателей будет не высокой

Таким образом НФ получает "золотую карту"?

"Народний фронт" пытается заставить нового президента к переговорам. Чтобы он договаривался. Параллельно заблокировать досрочные выборы. Они к ним не готовы. Договариваться с Зеленским будет пробовать Аваков. Кто-то другой - с Порошенко, Гройсманом. В нынешнем виде самостоятельной политической перспективы в НФ нет.

Примет ли нынешний парламент новое избирательное законодательство?

Избирательный кодекс эта Верховная Рада не примет. Просто не успеют. 4000 поправок. Большинство мажоратирникив не хотят менять систему. Могут частично изменить закон о выборах народных депутатов. Например, снизить проходной барьер.

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Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября.

В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 - в одномандатных округах. Выбирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить 2019-го.

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18
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