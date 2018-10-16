В Раде приняли присягу два новых нардепа

Иван Савка прошел по списку НФ по округу в Николаеве. Фото из открытых источников

В парламенте приняли присягу депутат от Радикальной партии Александр Гулак и от "Народного фронта" Иван Савка.

"Поздравляем новоизбранных депутатов. Убежден, что новая кровь даст нам новую силу для работы", - заявил спикер Андрей Парубий.

Гулак и Савка заменили в парламенте Татьяну Юзькову и Ирину Ефремову соответственно, чьи полномочия Рада прекратила в связи с избранием в Центральную избирательную комиссию.

Александр Гулак работал помощником нардепа от РПЛ Алексея Ленского. В парламенте прошлого созыва он был помощником Олега Ляшко. Весной 2017 года СМИ сообщали, что именно Гулаку принадлежит бронированный Cadillac Escalade, которым пользуется главный "радикал". Якобы партия арендовала для Ляшко автомобиль за 6,5 тыс. грн в месяц.

Иван Савка - офицер ВСУ. Ранее был заместителем командира воинской части по работе с личным составом - начальником отделения военной части А0224. Проживал в Николаеве. Блогер Серж Марко сообщал, что Савка подал документы на награждение себя орденом Богдана Хмельницкого за якобы ликвидацию российского снайпера.

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20 сентября вечером Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Парламент поддержал представление президента о 14 новых членов ЦИК.