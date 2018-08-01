В Раде придумали, как помешать журналистам

В Верховной Раде пытаются запретить журналистам снимать нардепов без их согласия. Фото: Верховная Рада

Регламентный комитет Верховной Рады хочет запретить снимать народных депутатов без их согласия. Видеоматериалы у журналистов будут изымать. Об этом написала в Facebook руководитель комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

"Регламентный комитет предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, снятое в Верховной Раде, если депутат лично не дал разрешения на такую ​​съемку или возразил против нее. Об этом говорится в письме за подписью главы комитета Павла Пинзеника в адрес Комитета по вопросам свободы слова, который поступил сегодня. Документ обосновывает решение о создании "гетто" для журналистов на третьем этаже парламентского здания.

Комитет считает, что работа журналистов в Раде должна быть открытой, и вот как он понимает эту открытость: "Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Предполагается съемка лица без его согласия , если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит относительно этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты ".

То есть, комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и Законом об информации - как цензура".

Комитет ссылается на статью 307 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает съемку физического лица только с его согласия.

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Вместе с тем 171 статья Уголовного кодекса четко говорит, что за незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей - 4.

Ранее, в июле, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предложил не пускать журналистов в кулуары парламента. Для СМИ выделят пресс-центр на 3-м этаже. Инициатива связана с инцидентом, произошедшим в мае 2018 года. Когда фотограф обнародовал снимок, на котором представительница СМИ показывала неприличный жест в камеру.