В Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского

Нардеп Виталий Куприй предложил новую дату инаугурации Владимира Зеленского. Фото: "Событие"

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект постановления о назначении даты инаугурации президента Владимира Зеленского 26 мая.

Автором инициативы является внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Проект №10270-5 опубликован на сайте Верховной Рады.

"Провести 26 мая 2019 в 10:00 в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.

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Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано пять проектов с тремя датами инаугурации Владимира Зеленского - 19, 20 и 26 мая.

Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. На этой неделе Верховная Рада должна назначить дату.