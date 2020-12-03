В Раде предлагают не выгонять госслужащих на пенсию

За данное решение проголосовали 260 нардепов. Фото: ТСН

Верховная Рада поддержала в 1-м чтении законопроект, которым предлагают снять возрастные ограничения для работы на государственной службе.

За данное решение проголосовали 260 нардепов. Об этом шла речь на заседании парламента.

"Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что комитет по вопросам организации госвласти и местного самоуправления рекомендовал ВР принять в 1-м чтении законопроект и сократить сроки подачи замечаний и предложений ко 2-му чтению наполовину.

Нардеп считает, что принятие этого закона будет способствовать эффективному функционированию государственных органов и гибкому подходу в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе в соответствии с практикой законодательства стран-членов ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады

Депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что группа готова поддержать законопроект только в 1-м чтении, поскольку имеет некоторые оговорки. Он также выразил переживания, что такой закон может оттолкнуть молодежь, которая не сможет занять определенные должности и вынуждена будет ехать за границу.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко вспомнил о Витольде Фокине, которого возвращали к власти. Он добавил, что сейчас все похоже на то, что власть ищет взрослых.

Член "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич отметил, что правильно привлекать опыт. Политик добавил, что его фракция будет поддерживать этот законопроект.

Алена Шкрум от "Батькивщины" заявила, что это абсолютно правильный законопроект, поскольку во власти нужны опытные, профессиональные и честные люди.

Нардепы также наполовину сократили сроки представления замечаний и предложений ко 2-му чтению этого закона.

Верховная Рада поддержала в 1-м чтении законопроект об установлении ответственности за невыполнение обязанностей депутата местного совета. Также приняли закон, запрещающий голосовать за решение местных советов депутатов, в которых есть конфликт интересов.