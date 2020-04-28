В Раде поддержали законопроект, который позволит уволить Сытника

Поддержали законопроект, который позволит уволить Артема Сытника. Фото: Facebook/НАБУ

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект о невозможности коррупционерам работать в антикоррупционных органах.

Об этом сообщил депутат от "Европейской солидарности", автор законопроекта Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Комитет ВР по правоохранительной деятельности поддержал мой законопроект про невозможность коррупционерам работать в антикоррупционных органах, который, в частности, позволит уволить директора НАБУ Ситника как лицо, внесенное в национальный реестр коррупционеров Украины", – написал он.

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На странице НАБУ в Facebook отметили, что предусмотренная в документе норма, позволяющая увольнять как работников, так и директора НАБУ, идет вразрез с Законом Украины "О НАБУ". В последнем говорится, что директор Национального бюро не может быть уволен, а указ президента Украины о его назначении не может быть отменен, за исключением оснований, указанных в отдельных пунктах закона, утверждается в комментарии НАБУ.

Артем Сытник – украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (с 16 апреля 2015 г.).