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вторник, 05 ноября 2019 14:51

В Раде передумали создавать ВСК по Павелку, настаивает только Суркис

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Народный депутат от "Слуги народа" (глава подкомитета в профильном спортивном Комитете ВР) Георгий Мазураш инициировал создание Временной следственной комиссии в Парламенте по вопросу использования бюджетных средств Украинской ассоциацией футбола (ранее ФФУ, - ред.) во время строительства футбольных мини-полей. Вскоре, политик свою же инициативу отозвал, честно признавшись почему.

По словам Мазураша он не знал, что УАФ не получало из бюджета за последние 5 лет ни одной государственной гривны, в том числе, и на строительство мини-площадок для игры в футбол. Более того, он получил официальный ответ касательно следствия НАБУ по смежному вопросу.

"Я инициировал создание ВСК. По моему мнению там могли быть злоупотребления во время использования УАФ бюджетных денег. Но потом я получил информацию о том, что Ассоциация не была получателем средств из бюджета вообще. Также специалисты мне пояснили какие есть технические требования к футбольной траве, и как от этого зависит ее стоимость. Более того, мне уже известно, что трава, срок эксплуатации которой составляет 8-10 лет действительно стоит также, как и было заявлено - около 1,5 млн грн.

Разобравшись в этой ситуации я отозвал свою инициативу касательно создания ВСК. Я также решил дождаться выводов НАБУ и других правоохранительных органов, которые сегодня разбираются с футбольными мини-площадками и их бюджетным финансированием. Только после их результатов, нужно делать выводы", - пояснил Мазураш свою позицию.

В целом, если о бюджетном финансировании УАФ речи вообще не идет, то у депутатов, в принципе, отсутствуют основания для каких-либо разбирательств внутри Парламента. Тем более, что реально футбольные поля, о которых речь, строились преимущественно местными властями и за их же средства.

Впрочем, несмотря на это, сбор подписей в Раде за создание ВСК по этому вопросу все еще продолжается, а точнее он был запущен по второму кругу. Подписей всего необходимо 150.

 
 

Инициаторами "второго" сбора стали два "слуги народа" - Василий Мокан и Анатолий Костюх. Оба члены спортивного Комитета Рады, где Григорий Суркис занимает "пост" Секретаря.

По мнению Мазураш, именно в интересах последнего, сбор подписей и возобновился.

"Тут может быть, скажем так, условный конфликт интересов, потому что наш коллега Григорий Суркис когда-то был президентом Федерации футбола Украины (сегодня УАФ и президент Павелко, - ред.). Возможно, он хочет подавать свою кандидатуру снова – на следующих выборах УАФ. Также это может иметь политический какой-то подтекст, потому что Павелко ранее был депутатом от партии Порошенко, и не исключен фактор политического преследования.

По этому, еще раз повторю, чтобы избежать всех этих обвинений и игры на руку отдельным политикам, необходимо для начала дождаться выводов правоохранителей", - подчеркнул Мазураш.

Напомним, ранее НАПК не нашло конфликта интересов в действих Павелка, в чем его обвиняли отдельные спортивные журналисты (близкие к "Динамо") и общественная организация "Инициативы будущего". Последнюю также связывали с Григорием Суркисом.

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