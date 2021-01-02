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суббота, 02 января 2021 15:00

В Раде отрицают возможность регистрации путинской вакцины от коронавируса

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В Раде отрицают возможность регистрации путинской вакцины от коронавируса
В комитете не знают о заявлении по поводу вакцины. Фото: pexels.com

В Верховной Раде не думают, что вакцина "Спутник V" получит регистрацию в Украине.

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сказал, что не знает о требовании зарегистрировать российскую вакцину, передает "РБК-Украина".

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"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - сказал Радуцкий.

Харьковская компания "Биолек" просит Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр МЗ зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В Минздраве сообщили, что заявление не поступало.

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