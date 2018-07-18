В Раде оправдались за подаренные Ахметову 3 млрд

Скандальную поправку для олигарха Рината Ахметова не приняли, на сайте Рады ошиблись. Фото: EPA

Скандальная поправка для олигарха Рината Ахметова не прошла голосования. Об этом сообщил сайт Верховной Рады.

Новость опубликовали в ответ на материал журналистов. Сайт отмечает, что поправку об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не поддержали.

"17.07.2018 на сайте одного из интернет-изданий вышла новость" Сайт Верховной Рады утверждает, что поправку о "3 миллиардах для Ахметова" таки приняли ". Авторы материала ссылаются на новость, которую опубликовали 03.07.2018 года на официальном сайте Верховной Рады, где указана информация о фактическом учете поправки №8 к законопроекту №8295.

Обращаем внимание СМИ, что указанная информация не соответствует действительности, поскольку во время голосования о подтверждении эта правка не была поддержана Верховной Радой Украины ".

Новость на сайте парламента обновили.

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Ранее журналисты обратили внимание, что на сайте Верховной Рады сообщили о принятии поправки об отмене НДС для импортеров "зеленой" энергетики. Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова планирует вложить в строительство "зеленых энергостанций" 445 млн евро в 2018 году и 285 млн евро в 2019 году. Эта поправка сэкономила бы ему у 3 млрд грн.