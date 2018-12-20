В Раде объяснили процедуру переименования российской церкви

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Украинская православная церковь Московского патриархата имеет 3 месяца, чтобы изменить свое название на такое, которое бы указывало принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"Очень быстро будет подписан и спикером, и президентом этот закон. Точно до Нового года закон подпишут и он вступит в силу. Далее дается 3 месяца на то, чтобы они добровольно это сделали [переименовались]. Если нет - это должно будет делать государство. На каждой церкви должна быть табличка, которая говорит, что это за церковь", - сказал Гончаренко.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Православной церкви в Украине и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.