В Раде написали жесткий закон для школьников

Хотят запретить использование смартфонов учениками в школах.
Соответствующий законопроект написал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако, с другой стороны, это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса..
Кроме этого, постоянное "зависание" в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, сокращение общения со сверстниками и родителями в реальной жизни и к распространению жестокой травли в онлайне", - написал нардеп в Facebook.
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"Запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах Америки.
Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга", - заявил Гончаренко.
В Украине заработала Национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности.
На сайте есть три образовательные сериала: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей "Онлайн-безопасность детей".
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