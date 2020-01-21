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вторник, 21 января 2020 11:47

Государство в смартфоне: украинцев бесплатно обучат цифровой грамотности

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В Украине заработала Национальная онлайн-платформа с цифровой грамотности. Об этом во вторник сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Отныне бесплатное цифровое образование доступно для каждого гражданина", - заявляют в правительстве.

Ссылка на платформу ЗДЕСЬ

На сайте есть три образовательные сериалы: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей "Онлайн-безопасность детей".

В проекте приняла участие актриса Ольга Сумская.

 

Образовательные сериалы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний: Google Украина, Microsoft Ukraine, Academy DTEK, Лаборатория инновационного развития ПРООН в Украине, CISCO, СFC Consulting, Освитория, Global Teacher Prize.

На онлайн-платформе есть тест на общую цифровую грамотность.

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Начала действовать комплексная услуга "еМалятко". По ней родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія".

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21
января

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