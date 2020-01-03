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пятница, 03 января 2020 18:19

Зарегистрировать ребенка стало значительно проще

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Зарегистрировать ребенка стало значительно проще
Оформление документов для регистрации ребенка упростили. Фото: @PMHoncharuk

Начала действовать комплексная услуга "еМалятко". Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вместо бюрократических схематозов в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление, по которому родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія", – заявил глава правительства.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

1 – Государственная регистрация рождения ребенка;

2 – Регистрации места проживания родившегося ребенка;

3 – Назначение пособия при рождении ребенка;

4 – Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5 – Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

6 – Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7 – Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8 – Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9 – Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10 – Назначение пособия многодетным семьям.

В пятницу в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре.

До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Также станут бесплатными услуги в родильных домах.

С 1 апреля 2020 года за каждую роженицу Национальная служба здоровья будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 грн.

В сумму, которая будет выделяться на одну женщину, будут входить: физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. Если в больнице попытаются требовать деньги с роженицы или ее родных за стандартные услуги – такой роддом потеряет контракт с НСЗУ, сообщает "ТСН"

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Правительство назвало реформу здравоохранения одним из приоритетных направлений деятельности.

Заработает программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи. На это заложили 72 млрд грн.

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03
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