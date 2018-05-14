В Раде начали собирать подписи за отставку Порошенко

В Верховной Раде начали сбор подписей за импичмент президенту Петру Порошенко. Фото: president.gov.ua

Внефракционный нардеп Юрий Деревянко начал сбор подписей депутатов за импичмент президенту Петру Порошенко.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета, сообщают "Українські Новини"

"С сегодняшнего дня "Рух нових сил"(партия Саакашвили. - Gazeta.ua) начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", - сказал он.

Сбор подписей депутатов за отставку президента будет проходить в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады.

Согласно Конституции президент может быть смещен с должности парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос о смещении инициируется большинством от конституционного состава парламента - 226 и больше.

Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой входят специальный прокурор и специальные следователи.

Выводы и предложения комиссии рассматриваются на заседании парламента.

При наличии оснований Рада не менее чем двумя третями (300) от ее конституционного состава принимает решение об обвинении президента.

Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем тремя четвертями (338) ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом и получения заключения Верховного Суда.

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Во вторник, 15 мая, депутаты соберутся в сессионном зале. Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что парламент должен принять закон о Антикоррупционном суде.