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четверг, 04 ноября 2021 10:10

В Раде минутой молчания почтили Екатерину Гандзюк

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В Верховной Раде почтили память погибшего общественного деятеля Екатерины Гандзюк.

"Сегодня три года с момента смерти Екатерины Гандзюк. Это очень печальная и скорбная дата.

Давайте минутой молчания почтим Екатерину и будем надеяться, что это преступление будет раскрыто", - сказал спикер Руслан Стефанчук.

 

Стефанчук также напомнил о временной следственной комиссии.

"Очень бы попросил, чтобы отчет комиссии был подготовлен и мы могли рассмотреть его в стенах Верховной Рады", - сказал спикер.

После чтения памяти в зал вошел президент Владимир Зеленский.

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31 июля 2018 советника городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк облили кислотой. На тот момент она исполняла обязанности руководителя делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Гандзюк с ожогами попала в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина умерла в киевской больнице от разрыва тромба.

Правоохранители установили подозреваемых в организации и исполнении нападения на Гандзюк. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Подозреваемые соорганизаторы преступления - Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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