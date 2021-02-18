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четверг, 18 февраля 2021 20:04

В Раде хотят отменить переход на летнее время

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В Раде хотят отменить переход на летнее время
Парламентский комитет одобрил законопроект, предусматривающий отказ от сезонного времени. Фото: Reuters

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять за основу законопроект, который отменит переход на летнее время.

Об этом сообщил первый заместитель спикера ВРУ Руслан Стефанчук.

"В Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение.

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Кроме того, 95% территории Украины расположены в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области размещены в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой - 68 минут", - отметил Стефанчук.

Он также отметил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Поэтому законопроект "Об исчислении времени в Украине" на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4248-1. Он предусматривает продление конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023 года.

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