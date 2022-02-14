В Раде хотят голосовать онлайн

В Верховной Раде разработали изменения в регламент по онлайн-голосованию.
Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук на брифинге.
"Рабочая группа разработала предложение гибридного голосования. Когда голосуют в зале, а онлайн присоединяются депутаты, имеющие тест ПЦР, что у них есть болезнь", - рассказал.
Такие депутаты, по словам Стефанчука, будут голосовать поднятием карты зеленого, красного или желтого цвета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убирать курс на НАТО из Конституции никто не собирается - спикер
"После этого общий результат голосования прибавляется", - сказал спикер.
"Те, у кого нет Covid-19, кто в отпуске и так далее в такой режим заходить не могут", - заявил Стефанчук.
Стефанчук регистрировал законопроект об онлайн работе парламента два года тому назад.
14 февраля представители фракций и групп собирались на согласительный совет. Заседание парламента пройдет завтра.
Комментарии