В Раде готовят обжалование законов об особом статусе Донбасса и амнистию для боевиков

Для представления в Конституционный суд необходимы подписи минимум 50 народных депутатов

"Самопомич" подаст в Конституционный суд обращение о неконституционности законов "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Об этом в кулуарах сообщила вице-спикер ВР Оксана Сыроид.

"Мы собрали подписи под конституционным представлением, чтобы признать неконституционным закон об особом статусе ОРДЛО и закон об амнистии для боевиков. Это угроза, за которую мы переживали больше всего, когда шли в парламент, то, против чего мы боролись 5 лет", - сказала Сыроид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей на Донбассе получили российские паспорта

Закон об особом порядке местного самоуправления приняли в сентябре 2014-го на 3 года. Затем продолжили до 31 декабря 2019-го. Он предусматривает, что особый порядок на оккупированных территориях вступает в силу исключительно после выполнения всех условий. В частности, вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" приняли 16 сентября 2014-го. Он предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности участников незаконных вооруженных формирований и лиц, которые не совершили тяжких преступлений. В частности, умышленного убийства, терроризма, покушения на жизнь государственного деятеля, работника правоохранительных органов, судьи, изнасилования, мародерства, издевательства над погибшими, издевательства над памятниками.