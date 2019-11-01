В прямом эфире у камина: Трамп хочет зачитать разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире у камина.
Об этом он рассказал в интервью Washington Examiner.
"В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, в качестве беседы у камина, на телевидении в прямом эфире, и я прочитаю стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать. Когда вы читаете ее, видно что это прямой звонок".
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"Все знают, что я ничего плохого не сделал ... Билл Клинтон сделал что-то не так, Ричард Никсон делал дела не так. Я не буду вспоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного к моему времени ... Но они делали что-то не так. Я ничего плохого не сделал".
26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.
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