В прокуратуре рассказали, где последние 5 лет жил Шарий

Место жительства Шария устанавливал суд. Фото: www.rbc.ua

Анатолий Шарий, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом на выборы в ВР, получил в Литве статус политического беженца.

Но последние годы находился на территории Нидерландов, об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.

Место жительства Шария устанавливал суд.

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"О зарегистрированном кандидате А. Шарие, то суд установил, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014-го, по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария прекратили в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия может пересмотреть и отменить решение о регистрации экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария.