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ЦИК пересмотрит решение о регистрации Шария и Клюева: назвали условия

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ЦИК пересмотрит решение о регистрации Шария и Клюева: назвали условия
ЦИК может отменить регистрацию Шария и Клюева. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия может пересмотреть и отменить решение о регистрации экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария.

Для пересмотра решения нужны дополнительные доказательства от правоохранительных органов о том, что ни один, ни другой 5 лет не были в Украине, сообщила на своей странице в Facebook секретарша ЦИК Наталья Бернацкая.

"Сегодня ЦИК вынужден были выполнить решение Верховного Суда, которым было уничтожено все наши доводы, чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней. Я ответственно заявляю: если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство жительства этих лиц за последние 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала она.

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Напомним, 2 июля стало известно, что в Верховную Раду идут скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий и бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев. В ЦИК говорят, что заставили зарегистрировать их кандидатами через Верховный суд. Там утверждают, что не обязывали регистрировать одиозных охотников за мандатом, а решили только повторно рассмотреть их документы.

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