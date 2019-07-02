"Был только в розыске" - сети всколыхнула новость о Клюеве-кандидате

Украинцев возмутило решение ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты экс-главу АП Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. Решение приняли во исполнение решения Верховного суда.
Пользователи активно комментируют эту новость. Кроме того, призывают выходить на Майдан с протестом.
Клюєв, Шарій, Кузьмін...— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 2 липня 2019 р.
Яких вам ще кандидатів не вистачає?
ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати Шарія і Клюєва.— До сраки карі очі (@shoxoch) 2 липня 2019 р.
Згідно Ст.9 кандидат протягом останніх 5 років має:
Проживати в межах України
або перебувати на українському судні
або у відрядженні
або на полярній станції
або у складу ЗСУ за межами України
А пацани були лише в розшуку
Після Шарія та Клюєва— Vadim Karpus (@Vadimius) 2 липня 2019 р.
залишилось дочекатись реєстрації в ЦВК через суд
Азарова та Януковича.
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2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Вместе с ним к участию в выборах допустили пророссийского блогера Анатолия Шария.
Клюев находится в национальном розыске по запросу СБУ. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014-го.
Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012-го.
Относительно Шария следствие имеет судебное постановление об аресте, относительно Клюева - о разрешении на задержание с целью привода.
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