"Был только в розыске" - сети всколыхнула новость о Клюеве-кандидате

Украинцев возмутило решение ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты экс-главу АП Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. Решение приняли во исполнение решения Верховного суда.

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Клюєв, Шарій, Кузьмін... Яких вам ще кандидатів не вистачає?

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати Шарія і Клюєва. Згідно Ст.9 кандидат протягом останніх 5 років має: Проживати в межах України або перебувати на українському судні або у відрядженні або на полярній станції або у складу ЗСУ за межами України А пацани були лише в розшуку

Після Шарія та Клюєва залишилось дочекатись реєстрації в ЦВК через суд Азарова та Януковича.

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2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Вместе с ним к участию в выборах допустили пророссийского блогера Анатолия Шария.

Клюев находится в национальном розыске по запросу СБУ. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014-го.

Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012-го.

Относительно Шария следствие имеет судебное постановление об аресте, относительно Клюева - о разрешении на задержание с целью привода.