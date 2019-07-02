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вторник, 02 июля 2019 18:10

"Был только в розыске" - сети всколыхнула новость о Клюеве-кандидате

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Автор: LvivNEWS
  Следствие имеет разрешение на задержание Клюева
Следствие имеет разрешение на задержание Клюева

Украинцев возмутило решение ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты экс-главу АП Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. Решение приняли во исполнение решения Верховного суда.

Пользователи активно комментируют эту новость. Кроме того, призывают выходить на Майдан с протестом.

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2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Вместе с ним к участию в выборах допустили пророссийского блогера Анатолия Шария.

Клюев находится в национальном розыске по запросу СБУ. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014-го.

Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012-го.

Относительно Шария следствие имеет судебное постановление об аресте, относительно Клюева - о разрешении на задержание с целью привода.

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Дата
02
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