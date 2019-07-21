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воскресенье, 21 июля 2019 15:32

"В приоритете - мир" - Кучма о главном задании нового парламента

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&quot;В приоритете - мир&quot; - Кучма о главном задании нового парламента
Леонид Кучма сказал, какой должна быть новая Верховная Рада. Фото: Voicesevas

Экс-президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что главным приоритетом новой Верховной Рады должен быть мир в Украине.

Об этом Леонид Кучма сказал журналистам после голосования, передает Интерфакс.

"Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи (во время инаугурации. - Gazeta.ua) в парламенте - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине . Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе ", - заявил он.

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Кучма надеется, что Зеленский даст новому парламенту "четкий стратегический план развития Украины".

"У нас сегодня его нет, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом увидеть, как он выполняется. Так что есть надежда", - подчеркнул Кучма.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17.86% избирателей.

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