В правительстве ждут быстрых увольнений

Чиновников уволят в ближайшие 2 недели.

В ближайшее время неэффективных государственных должностных лиц или связанных с определенными политическими силами и группами влияния оперативно уволят.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

"В ближайшие 2 недели наш фокус будет направлен на создание сильных команд в каждом министерстве.

Мы оценим все, что происходило. Очень внимательно посмотрим, какие задания ставились перед госорганами и удалось сделать.

Неэффективных государственных менеджеров или менеджеров, которые были связаны с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои, а не государственные интересы, мы уволим. Очень оперативно", - сказал глава правительства.

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Верховная Рада назначила новым главой правительства заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.