В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днипре во время Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился тем, что власть Днипра устроила многолюдное празднование дня города во время эпидемии коронавируса. Об этом он заявил на брифинге 13 сентября.

У Степанова "возник вопрос к местной власти", когда он утром увидел фотографии с празднования, на котором собрались тысячи человек, сообщает Hromadske

Автор: nashemisto.dp.ua

"Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое Covid-19. Вы понимаете, какие риски составляет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты", - сказал министр.

Автор: nashemisto.dp.ua Мэр Днипра Борис Филатов без маски и не сохраняет социальную дистанцию.

Проводить массовые мероприятия сейчас запрещено постановлением Кабмина. Ведь это влечет большое скопление людей, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, и сохранять социальную дистанцию в таких условиях невозможно, заявил Степанов.

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За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек.