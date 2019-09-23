В правительстве спрогнозировали будущее закона о языке

"Не вижу причин анонсировать изменения", - Бородянский. ФОТО: Львовская политехника

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не видит причин менять закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом он заявил в интервью "Громадскому радио".

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон".

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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняла Верховная Рада 8-го созыва. После выборов президент Владимир Зеленский заявил о тщательном анализе закон о языке, чтобы убедиться, "что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины". По итогам, отметила пресс-служба, Зеленский будет реагировать "согласно конституционных полномочий президента Украины i в интересах граждан". Экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ Владимир Бородянский занял пост министра 29 августа.