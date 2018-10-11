В правительстве сообщили, когда украинцам пересчитают пенсии

Сейчас минимальная пенсия составляет 1 452 грн. Фото: 5.ua

Следующая индексация пенсий украинским пенсионерам состоится с 1 марта 2019-го.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Цифры по инфляции за 2018 год и заработной плате будут известны не ранее середины февраля 2019-го. После того, как они официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение, и с 1 марта будет проведен перерасчет этих пенсий", - сказал Рева.

Информация об инфляции и росте минимальной зарплаты необходима для перерасчета пенсий.

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Укрпочта может перестать разносить пенсии людям с 1 января 2019-го. Потому что пенсионный фонд отказывается полностью компенсировать структуре стоимость ее доставки. Укрпочта делает это преимущественно за свой счет. Имеет 1 млрд грн ущерба.