В правительстве объяснили, почему перенесли обещанные Зеленским 6, 5 тыс. минималки

С сентября минимальная зарплата становит 5 тыс. грн. Фото: @NationalBankOfUkraine

Кабинет министров решил отложить запланированное на июль следующего года повышение минимальной зарплаты до 6, 5 тыс. грн после консультаций с международными партнерами. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6 тысяч гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелание подстраховаться, перенеся нововведения на конец года", - сказал министр в интервью "Укрінформ"

Окончательное решение по повышению примут в середине 2021 года, рассказал чиновник.

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В августе этого года президент Владимир Зеленский заявлял: "Это не просто обещания. 5 тысяч гривен - это первое увеличение. Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тысяч. Опасно это делать в короткие сроки. Но правительство и Национальный банк уверены, что в начале 2021 года минимальная зарплата будет на уровне 6 тысяч гривен, а потом в середине года - 6,5 тысяч".

В июне Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с 4723 до 6, 5 тыс. грн.

С сентября этого года минималку уже повысили до 5 тыс. грн.

В октябре средняя зарплата составила 12 174 грн. Самый высокий уровень зарплат в Киеве - 17 494 грн. Самый низкий - в Черновицкой области 9926 грн.