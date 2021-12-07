В посольстве США опровергли эвакуацию американцев из Украины

Эвакуация граждан США из Украины не планируется. Фото: Радио Свобода

США не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины.

Соответственное сообщение появилось в Twitter дипломатического представительства.

"Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины", – уверяют в посольстве.

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"Мы проводим нормальное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - пояснили в посольстве.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Администрация США серьезно относится к возможному нападению России на Украину, потому готовит план эвакуации своих граждан из нашей страны.