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суббота, 31 августа 2019 11:14

В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело

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В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
Луценко заблокировал работу Генеральной прокуратуры Украины. Фото: Ракурс

Последний день работы Юрия Луценко отметился громким скандалом.

Оказалось, что уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревают в причастности к делу "Законов 16 января" - закрыто, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 года заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства касательно Калетника И. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Также оказалось, что некоторые следователи управления специальных расследований лишены возможности заходить ЕРДР.

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"Оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени с 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные в 20 уголовных производствах и изменил орган досудебного расследования, забрав у следователей УСР. Как указано в ЕРДР по каждому из 20 производств, основанием таких изменений стала ч.5 ст. 36 УПК Украины, то есть неэффективное осуществление досудебного расследования", - пишут в Генпрокуратуре.

Вместе с тем Луценко назначил главного военного прокурора Анатолия Матиоса курирующего заместителем по работе УСР.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не может прогнозировать, сколько времени займет расследование дел Майдана, потому что незнаком с материалами расследования.

Он сказал об этом во время заседания парламента в четверг вечером, когда отвечал на вопросы депутатов.

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Дата
31
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