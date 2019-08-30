Дела Майдана: Рябошапка не смог назвать сроки расследования

Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный, объективный ответ Фото: prm.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не может прогнозировать, сколько времени займет расследование дел Майдана, потому что незнаком с материалами расследования.

Он сказал об этом во время заседания парламента в четверг вечером, когда отвечал на вопросы депутатов, пишет Укринформ.

Депутат от группы "За будущее" Игорь Гузь попросил назвать, когда Рябошапка в случае избрания на должность генпрокурора завершит расследование дел Майдана и когда станут известны имена организаторов и убийц Героев Небесной сотни.

"Для того, чтобы понимать, какие перспективы, какие временные перспективы этих дел, - необходимо увидеть материалы этих дел. Поскольку я не в системе и не видел материалов этих дел, я не могу дать вам сейчас ответ, сколько времени займет расследование и каковы перспективы этого расследования. Мы не знаем, какие доказательства собраны, какие доказательства утрачены, по чьей вине они утрачены, какие в целом есть возможности, чтобы финализировать это расследование", - ответил Рябошапка.

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Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный объективный ответ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины. Указ на сайте Офиса датирован 29 августа. В этот день кандидатуру Рябошапки поддержала Верховная Рада. За его назначение проголосовали 312 депутатов. Кандидатуру Рябошапки выдвинул президент Владимир Зеленский.