Дела Майдана: Рябошапка не смог назвать сроки расследования

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1287
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 513
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 387
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1323
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4842
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22050
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2601
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1836
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3231
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 936
Фото
Все фото
3
1
3
3
5
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Новоизбранным депутатам раздали наборы &quot;молодого бойца&quot;
Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Видео
Все видео
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
В первый день работы в Раду вызвали полицию
В первый день работы в Раду вызвали полицию
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22059
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6327
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 324
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 11:42

Дела Майдана: Рябошапка не смог назвать сроки расследования

1 Комментировать
Дела Майдана: Рябошапка не смог назвать сроки расследования
Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный, объективный ответ Фото: prm.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не может прогнозировать, сколько времени займет расследование дел Майдана, потому что незнаком с материалами расследования.

Он сказал об этом во время заседания парламента в четверг вечером, когда отвечал на вопросы депутатов, пишет Укринформ.

Депутат от группы "За будущее" Игорь Гузь попросил назвать, когда Рябошапка в случае избрания на должность генпрокурора завершит расследование дел Майдана и когда станут известны имена организаторов и убийц Героев Небесной сотни.

"Для того, чтобы понимать, какие перспективы, какие временные перспективы этих дел, - необходимо увидеть материалы этих дел. Поскольку я не в системе и не видел материалов этих дел, я не могу дать вам сейчас ответ, сколько времени займет расследование и каковы перспективы этого расследования. Мы не знаем, какие доказательства собраны, какие доказательства утрачены, по чьей вине они утрачены, какие в целом есть возможности, чтобы финализировать это расследование", - ответил Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Трампа согласовал кандидатуру будущего генпрокурора Украины

Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный объективный ответ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины. Указ на сайте Офиса датирован 29 августа. В этот день кандидатуру Рябошапки поддержала Верховная Рада. За его назначение проголосовали 312 депутатов.

Кандидатуру Рябошапки выдвинул президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дела Майдана: Рябошапка не смог назвать сроки расследования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 51349
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 22050
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20711
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 19723
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 18237
Политика
Экс-переводчик Гройсмана признался в госизмене и вышел на свободу за "законом Савченко"
Экс-переводчик Гройсмана признался в госизмене и вышел на свободу за "законом Савченко" Просмотров: 63
Украина официально получила нового генпрокурора
Украина официально получила нового генпрокурора Просмотров: 5490
Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год
Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год Просмотров: 1926
Пентагон окажет военную помощь Украине
Пентагон окажет военную помощь Украине Просмотров: 270
Новую структуру возглавит волонтер из Крыма
Новую структуру возглавит волонтер из Крыма Просмотров: 4212
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
5
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 10593
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua