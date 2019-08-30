Украина официально получила нового генпрокурора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором Украины.

Указ на сайте Офиса датирован 29 августа.

В этот день кандидатуру Рябошапки поддержала Верховная Рада. За его назначение проголосовали 312 депутатов.

Кандидатуру Рябошапки выдвинул президент Владимир Зеленский.

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Руслан Рябошапка до назначения генпрокурорм занимал должность заместителя Председателя Офиса президента. В 2010-2011-х был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабмин, в 2011-2013-х - заместителем директора Департамента юридического обеспечения секретариата Кабмин.

В 2013-2014-х возглавлявшего Департамент анализа антикоррупционной политики неправительственной организации Transparency International Украина. Был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка. В 2016-2017-х был членом Национального агентства по вопросам предотвращение коррупции.

На выборах 2019-го Рябошапка был советником Владимира Зеленского.