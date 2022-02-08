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вторник, 08 февраля 2022 20:13

В Польше одобрили бесплатную передачу украинской армии военного оборудования

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В Польше одобрили бесплатную передачу украинской армии военного оборудования
Правительство Польши стремится поддержать Украину. Фото: Pexels

Правительство Польши одобрило передачу украинской армии военного оборудования на безвозмездной основе.

Об этом сообщило польское государственное агентство РАР.

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатно военное оборудование. Это очередное решение Совета министров относительно передачи оборудования Украине", - говорится в сообщении.

В решении указали, что передача оборудования не уменьшит боеготовность польских воинских частей.

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"Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии", – заявили в правительстве.

На саммит стран НАТО необходимо пригласить Украину и Грузию. А в рамках мероприятия провести с ними переговоры. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

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Дата
08
февраля

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