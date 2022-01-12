В плену Кремля 142 политзаключенных – президент пообещал бороться за каждого

142 украинских политзаключенных сейчас находятся на территории России и в оккупированном Крыму.

Об этом в среду сообщил президент Владимир Зеленский.

12 января – День украинского политзаключенного.

"Сегодня День украинского политзаключенного. Людей, сильных духом, которые не изменили своим принципам и ценностям своей страны. 142 украинских политзаключенных сейчас находятся на территории России и в оккупированном Крыму. Мы будем бороться до последнего, и обязательно вернем вас домой", - написал Зеленский в Instagram и опубликовал фото.

Автор: zelenskiy_official

РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, в то же время сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из которых 121 находятся в заключении, в том числе две женщины (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории Российской Федерации) и девять человек лишены права на свободу передвижения.

76 человек осудили на длительные сроки, остальные – 45 находятся под судом и следствием", – рассказала.

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Среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.

Пренебрегая международным гуманитарным правом, в незаконном заключении продолжают нарушаться права украинских граждан:

на справедливое судебное разбирательство

эффективное средство правовой защиты

свободу и личную неприкосновенность

предоставление медицинской помощи

свободу вероисповедания.

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.