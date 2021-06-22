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В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко

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В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко
Нардепа решили не наказывать за флаг Украины. Фото: скриншот с видео

Народного депутата, члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко не будут наказывать за флаг Украины, развернутый во время выступления в ПАСЕ.

Начатое весной производство за якобы нарушение правил ассамблеи со стороны нардепа регламентный комитет ПАСЕ решил закрыть, пишет "Европейская правда".

По итогам обсуждения на закрытом заседании, профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины.

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Не существует правил ассамблеи, запрещающих демонстрацию государственной или национальной символики.

Впрочем, ассамблея может рассмотреть возможность внесения изменений в собственные правила.

20 апреля 2021-го, во время выступления в ПАСЕ, Александр Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина. В тот же день нардеп во время выступления развернул флаг украинского военного с дырками от российских пуль. Президент Ассамблеи Хендрик Дэмс несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешается в ПАСЕ.

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