В ПАСЕ отклонили всех кандидатов от России в судьи ЕСПЧ

Судья ЕСПЧ от России не будет избран. Фото: Reuters

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонил всех кандидатов от России в судьи Европейского суда по правам человека.

Причиной стало несправедливое проведения конкурса в РФ. Об этом сообщает народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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"Весь список российских кандидатов в судьи ЕСПЧ был отклонен комитетом ПАСЕ из-за несправедливого проведения конкурса в Российской Федерации", - отметил нардеп.

По словам Гочаренка, на июньской сессии ПАСЕ судья от России избран не будет.

Гончаренко добавил, что в среду комитет будет заседать снова, "пророссийское лобби пытается еще раз попробовать провести этот вопрос".

Летняя сессия ПАСЕ стартует 21 июня, в гибридном формате. На повестке дня новой сессии будет резолюция о правах крымских татар в оккупированном Крыму. Украинская делегация ПАСЕ заявляла об ожиданиях сопротивления со стороны российской делегации и попыток помешать положительному голосованию вопрос о ситуации с крымскими татарами на сессии ПАСЕ.