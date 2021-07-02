В партии Зеленского уверяют - высоких каблуков на параде не будет

Депутаты принесли министру обороны Андрею Тарану женские туфли на каблуках. Также требуют служебного расследования. Фото: Facebook.com/iryna.gerashchenko

Обувь курсанток на параде ко Дню Независимости будет "в разы ниже", чем на фото каблуков с репетиции. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

"Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку.

Кроме того, договорились вместе поработать над установлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе - первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", - рассказала депутат.

На вопрос об обуви на парад: "А какой будет?" Марина Бардина ответила:

"В разы ниже, чем на вчерашнем фото и похожими на осенние ботики. Не идеально, но лучше, чем сейчас".

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Жестко "слуге" ответила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Переговорили? Серьезно?

Мы требуем:

- провести служебное расследование и доложить обществу, кто принял такое решение;

- отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку обуви из наших налогов и кто понесет материальную ответственность за это;

- публично принести извинения за унижение женщин перед своей армией и женщинами-ветеранами, которые с оружием в руках защищали и продолжают защищать независимость и суверенитет Украины", - заявила вице-спикер.

Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. Такое решение раскритиковали в соцсетях. 2 июля народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить и попросить прощения. Также принесли ему женские туфли на каблуках. В прошлом году на День Независимости Офис президента организовал 17-минутное попурри с участием музыкантов.