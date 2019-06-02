В партии Зеленского рассказали, как будут отбирать депутатов

Рассказали, как будут принимать депутатов в "Слугу народа". Фото "Интерфакс"

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, как будут отбирать депутатов.

"У нас есть организационная часть этих собеседований и мы спрашиваем у людей два больших блока. Первый - почему ты, лично, туда идешь. И, какая тема тебе, как профессионалу, интересная. Например, предприниматель, ему болит единый налог или медик, понимает, как надо довести до ума медреформу", - сообщил он "24 каналу".

"Второй - как ты это будешь работать в Верховной Раде, как ты себя видишь. Ты себя видишь, как управленец или как публичное лицо. Кто-то говорит: нет, я закрытый человек, не готов управлять, но я юрист или имею команду юристов за собой и мы будем писать законы. Другой вариант участия - надо ходить на эфиры и объяснять позицию. Мы сейчас на этапе подбора коммуникаций с кандидатами в кандидаты, пока, потому что их должен утвердить съезд", - рассказал Корниенко.

Мажоритарщиков будут подбирать в три этапа.

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"Есть проверка безопасности, она уже идет, еще имиджевая и пофессиональная. Это или собеседование с нами, или еще с частью людей будут разговаривать HR. Это с теми, которых мы мало знаем и нам надо, кроме скилового момента, еще оценка психологов в отношении человеческих качеств. Это они очень хорошо делают, лучше нас точно", - говорит Корниенко.

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