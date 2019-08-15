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четверг, 15 августа 2019 13:57

В партии Зеленского предлагают закон для ветеранов вместо комитета и министерства

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В партии Зеленского предлагают закон для ветеранов вместо комитета и министерства
Нардеп от президентской партии Галина Третьякова говорит, что "не надо плодить бюрократию".

В партии "Слуга народу" вместо Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью предлагают принять закон о ветеранах. Об этом заявила новоизбранный народный депутат от "СН" Галина Третьякова в Facebook.

"В нашей фракции есть и ветераны, и добровольцы, и волонтеры. Тем более они среди наших избирателей. Мы будем лоббировать права ветеранов. Но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств.

Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное его политиков", - написала Третьякова.

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Будущий нардеп добавила: "Хотим направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а не трудоустраивать на государственных должностях людей, которые - как это часто бывает - не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту. А есть просто приближенными к той или иной властной персоне".

Закон о ветеранах будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов - кроме ветеранов труда, сообщила представитель президентской политсилы.

"Кроме того - создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. К этому агентству уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - заявила Третьякова.

Ранее в партии "Слуга народу" предлагали сократить количество комитетов с 27 до 22. В частности комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

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