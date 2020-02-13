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четверг, 13 февраля 2020 11:29

В партии Зеленского говорят - никакого "особого статуса"

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В партии Зеленского говорят - никакого &quot;особого статуса&quot;
Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год. Фото: Reuters

В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции "особый статус" оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - "особый статус" в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации. - Gazeta.ua) были без всякого "особого статуса", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", нардеп напомнил: Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем сигнала от президента", - сказал Корниенко.

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12 февраля вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. По нашим позициям вели обстрелы из запрещенного миномета калибра 120 мм и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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