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воскресенье, 18 августа 2019 22:09

В партии "Слуга народа" рассказали за сколько дней сформируют новый Кабмин

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В партии &quot;Слуга народа&quot; рассказали за сколько дней сформируют новый Кабмин
В "Слуге народа" рассказали о формировании правительства. Фото: РБК

Представитель президента Украины в Кабинете министров и будущий народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус убежден, что Верховная Рада девятого созыва в первые же дни работы сформирует правительство.

Новому составу парламенту для формирования Кабинета министров хватит и двух дней, - отметил член "Слуги народа" в интервью "Главкому".

Он пока не определился, кем именно хочет работать сам: на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. Однако кандидатуры на другие портфели в Кабмине уже определены. Правда, называть их имена политик отказался.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - сказал Герус.

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Ранее, Дмитрий Разумков рассказал, что на 40 тыс. грн народный депутат может прожить. Будущим парламентариям уже разъяснено, что за коррупцию будет криминал.

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