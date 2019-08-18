В партии "Слуга народа" рассказали за сколько дней сформируют новый Кабмин

В "Слуге народа" рассказали о формировании правительства. Фото: РБК

Представитель президента Украины в Кабинете министров и будущий народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус убежден, что Верховная Рада девятого созыва в первые же дни работы сформирует правительство.

Новому составу парламенту для формирования Кабинета министров хватит и двух дней, - отметил член "Слуги народа" в интервью "Главкому".

Он пока не определился, кем именно хочет работать сам: на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. Однако кандидатуры на другие портфели в Кабмине уже определены. Правда, называть их имена политик отказался.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - сказал Герус.

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