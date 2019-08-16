"На 40 тысяч жить вполне можно" - Разумков рассказал о зарплатах будущих нардепов

Дмитрий Разумков в столичном ресторане "Корона". Фото: Наталья Кравчук.

На 40 тыс. грн народный депутат может прожить. Будущим парламентариям уже разъяснено, что за коррупцию будет криминал.

Об этом сказал председатель "Слуга народу" и будущий спикер Андрей Разумков в интервью журналу "Новое время"

На вопрос "Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами - до 50 тыс. грн - это справедливо?" Разумков ответил:

"Если честно, то нет, она могла бы бить больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например у европейских депутатов - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж".

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"Это нужно спросить у паренька из Запорожья (какой должна быть зарплата у человека, чтобы он не брал взятку. - ред.) За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер,тебя и миллионные заработки не остановят", - сказал председатель президентской политсилы.

Разумков добавил, что уже разъяснил депутатам своей партии незамедлительность наступления уголовного наказания за коррупцию.

Про зарплату спикера он сказал: "Где-то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса. Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсаций здесь не будет".

Разумков заказал в ресторане филе дорадо со спаржей за 385 грн и лимонад грепфрута за 89 грн.

На внеочередных выборах 21 июля "Слуга народа" провела в Верховную Раду 254 нардепа. Для принятия решений в парламенте нужно не менее 226 голосов.