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пятница, 14 июня 2019 11:35

В партии "Слуга народа" исчезают люди

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  Роман Карабаджак. ФОТО: FACEBOOK
Роман Карабаджак. ФОТО: FACEBOOK

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" вычеркнули 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.

11 июня журналистка Валерия Єгошина написала, что Роман Карабаджак в соцсетях отмечает, что живет во французском Лионе, где якобы учился.

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Отец парня, Юрий Карабаджак – председатель Арцизского районного совета, а мать, Лариса Карабаджак – депутат Виноградовского сельского совета в Одесской области.

Чем занимался парень в партии, неизвестно. В обновленном списке партии из 200 лиц, опубликованном 13 июня, Романа Карабаджака не оказалось.

Гимнастка Анна Ризатдинова не будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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