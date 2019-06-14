В партии "Слуга народа" исчезают люди

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" вычеркнули 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.
11 июня журналистка Валерия Єгошина написала, что Роман Карабаджак в соцсетях отмечает, что живет во французском Лионе, где якобы учился.
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Отец парня, Юрий Карабаджак – председатель Арцизского районного совета, а мать, Лариса Карабаджак – депутат Виноградовского сельского совета в Одесской области.
Чем занимался парень в партии, неизвестно. В обновленном списке партии из 200 лиц, опубликованном 13 июня, Романа Карабаджака не оказалось.
Гимнастка Анна Ризатдинова не будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
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