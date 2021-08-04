В парламент проходят пять партий: свежий рейтинг политсил

Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" - 20,6%. Фото: "Слово и дело"

Если бы парламентские выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь". Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" - 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. ОПЗЖ - 18,3%. Они в пределах статистической погрешности делят с примерно одинаковой поддержкой первое место.

"Батькивщину" поддержали бы 16% среди тех, кто определился, "ЕС" - 14,2%. В парламент попала бы партия "Сила и честь" - 6,3%, согласно рейтингу. Другие партии имеют низкую поддержку.

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Как отмечают социологи, по сравнению с июнем рейтинг топ-партий существенно не изменился.

КМИС провел опрос общественного мнения 24 июля - 1 августа 2021-го среди 2028 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личное интервью - face-to-face. Статистическая погрешность выборки - с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5 - не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей, согласно опросу группы "Рейтинг" в конце июля. В то время как на конец июня и начало июля за президентскую политсилу были готовы голосовать 24,9%. "Европейская солидарность" на втором месте в рейтинге политических партий, который обнародовала группа "Рейтинг". ОПЗЖ уступила третье место "Батькивщине" по сравнению с результатами на конец июня-начало июля.